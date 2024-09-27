Kemalpaşa Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminde hijyen bilincini artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in talimatıyla, Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçedeki 150 okula ve sağlık ocaklarına dezenfektan malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi.

Temizlik aksaklıklarına duyarsız kalmadı

Perşembe günü yapılan dağıtım etkinliği, Kemalpaşa'nın çeşitli noktalarında gerçekleştirildi. Toplamda 15.000 adet dezenfektan ürünü, öğrencilere ve vatandaşlara ulaştırılmak üzere kurumlara teslim edildi. Bu girişim, mevsimsel hastalıkların yayılmasının önüne geçmek ve kamusal alanlarda hijyen standartlarını yükseltmek amacı taşıyor.

"Desteğimiz sürecek"

Dağıtım hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Türkmen, "Son dönemde okullarımızda yaşanan temizlik aksaklıklarına duyarsız kalmıyoruz. Hemşehrilerimizin ve çocuklarımızın, sağlıklı alanlarda eğitim ve hizmet alabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz," dedi. Türkmen, hijyen bilincinin artırılmasının önemine vurgu yaparak, "Okullara ve diğer kamu hizmeti veren kurumlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz. Tüm Kemalpaşalı hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum," ifadelerini kullandı.

Kemalpaşa Belediyesi'nin bu girişimi, eğitim kurumlarının temizliği ve öğrencilerin sağlığı açısından önemli bir katkı sağlarken, diğer kamu alanlarında da hijyen standartlarını artırma hedefini gözler önüne seriyor. Dezenfektan dağıtımı, ilçede sürdürülen sosyal hizmet projelerinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.