Kemalpaşa Belediyesi, ilçedeki okullarda yürüttüğü bakım ve onarım çalışmaları ile eğitim kurumlarının fiziki koşullarını iyileştiriyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelen talepler doğrultusunda okullarda iç-dış cephe boyama, sıva tamiratı ve istinat duvarı yapımı gibi çalışmaları gerçekleştiriyor.

Başkan Türkmen: "Eğitim her zaman önceliğimiz"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, belediye olarak eğitime verdikleri önemin altını çizerek, "Öğrencilerimize, ailelerine ve öğretmenlerimize desteğimizi her zaman göstermeye çalışıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ve okullarımızla sürekli iletişim ve iş birliği halindeyiz. Eğitime tam destek verirken, okullarımızda da bakım onarım işleri gerçekleştirerek, hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin daha iyi koşullarda eğitim öğretimi sürdürmelerini sağlıyoruz" dedi.

Okullar daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor

Kemalpaşa Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar, okulların fiziki altyapısını güçlendirmeyi ve öğrenciler için daha güvenli ve konforlu bir eğitim ortamı yaratmayı amaçlıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, okulların ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, en kısa sürede gerekli müdahaleleri yapıyor. Özellikle iç ve dış cephe boyama, sıva tamiratları ve istinat duvarı yapımı gibi işler, okulların estetik ve güvenlik açısından daha iyi bir hale gelmesini sağlıyor.

Eğitimde kalite için yerel yönetimden tam destek

Kemalpaşa Belediyesi, eğitim kurumlarının fiziki ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çalışarak eğitimde kaliteyi artırmayı hedefliyor. Başkan Türkmen, okullarda yapılan bu çalışmaların, öğrencilere daha iyi bir öğrenim deneyimi sunacağını ve eğitim hayatını olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti. Belediye, geleceğin teminatı olan öğrenciler için çalışmaya ve eğitimi desteklemeye devam edeceğini belirtiyor.