Sivas’ta sosyal medya üzerinden dini değerlere ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği belirlenen B.G (22) tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan denetimlerde Gürkan’ın ‘uyuşturucu madde özendirme’, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘dini değerlere hakaret’ içeren paylaşımlarını tespit etti.

Sivas’ta yaşayan Gürkan, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.G, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.G'nin daha önce 2021 yılında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası aldığı öğrenildi.