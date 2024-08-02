Kemalpaşa Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda, komisyonlardan gelen 3 rapor ve birimlerden gelen 5 öneri görüşüldü. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, alınan kararların Kemalpaşa için hayırlı olmasını diledi.

“Bürokratlarımız daha verimli çalışacak”

Toplantıda, belediyedeki şifreli kapılarla ilgili çıkan haberler üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Türkmen, şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren belediyemizde ciddi bir yapılanmaya gittik. İş düzenini ve iş disiplinini sağlamak için attığımız adımlar, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmamıza yardımcı oluyor. Bürokratlarımızın daha verimli çalışabilmesi için bu uygulamayı hayata geçirdik. Vatandaşlarımız belediye başkan yardımcılarımızla görüşebilecek, bu uygulama görüşmeleri daha düzenli hale getirecek. Yakın zamanda bir sekreter atanacak ve bu sayede vatandaşlar kapıda beklemeyecek, bürokratlarımız işlerine daha iyi odaklanacak. Benim kapım daima açık, her gün birçok vatandaşımızla görüşüyor, onların sorunlarını çözmek için çalışıyorum.”

İsim değişikliği önergesi reddi

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’nda sunulan ve Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri tarafından önerilen “Binali Yıldırım Millet Bahçesi’nin isminin Bülent Ecevit olarak değiştirilmesi” önergesi ilgili komisyondan oy çokluğuyla geçerken, mecliste yapılan oylamada 18 kabul, 13 ret oyuyla sonuçlandı. Ancak, isim değişikliği için 3’te 2 çoğunluk gerektiğinden, önerge kabul edilmedi.