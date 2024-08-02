Müjde Ar, sağlık durumunu ve ameliyat sürecini şu sözlerle açıkladı:

" Damarlarımın %95’i tıkanmıştı"

“Ameliyatım çok ani bir şekilde gerçekleşti. Damarlarımın %95’i tıkanmıştı ve iki damarım 2 saatlik bir operasyonla açıldı. Sigara içmem, alkol kullanmam ve diyabete bağlı olarak gelişmiş bu durum, tıp 2 diyabetimden kaynaklanıyor. Ercan (Karakaş) check-up'a gitmişken, ben de halsizliğimi dile getirince tetkikler sonucu bu durum ortaya çıktı ve çok çabuk müdahale edildi.”

Müjde Ar’ın sağlık durumu ve geçirdiği ameliyat, hayranları tarafından merakla takip ediliyor.