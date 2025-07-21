Kemalpaşa Belediyesi, ilçede meydana gelen münferit yangın vakaları sonrası mağduriyet yaşayan vatandaşlara yönelik bakım ve onarım desteğini sürdürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürütülen çalışmalar, Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Belediye ekipleri, boya, sıva, çatı tadilatı gibi temel ihtiyaçları kapsayan onarımları titizlikle tamamlıyor.

Ev onarımları belediye ekiplerince ücretsiz yapılıyor

Yangın sonrası zarar gören konutların bakım ve onarımı, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda belirleniyor. Belediyenin kendi kaynaklarıyla hayata geçirdiği bu uygulama kapsamında yapılan işlemler için herhangi bir ücret talep edilmiyor. Ekipler, yangından etkilenen vatandaşların evlerini yeniden güvenli ve yaşanabilir hale getirmek için farklı mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Kemalpaşa'da sosyal dayanışma güçleniyor

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, yaptığı açıklamada, ilçede meydana gelen yangınlarda evleri zarar gören vatandaşlara destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti. Türkmen, “Zor günlerinde vatandaşlarımızın yanında olmayı, sıkıntılarını paylaşmayı ve elimizden gelen desteği sunmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ekiplerimiz, evleri zarar görmüş ya da kullanılamaz hale gelmiş vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak amacıyla gece gündüz demeden çalışıyor” dedi.

Verilen destekler hem fiziksel hem manevi katkı sağlıyor

Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, yürütülen destek faaliyetlerinin yalnızca fiziksel onarımdan ibaret olmadığını vurgulayarak, “Bu yardımlar, vatandaşlarımıza umut ve moral kaynağı oluyor. Hemşehrilerimizin yanında olmaya, onların yaşamlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Kemalpaşa’mızda dayanışma ruhunu güçlendirmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Amacımız, her vatandaşın sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürebilmesidir” ifadelerini kullandı.