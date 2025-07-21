Ege Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında spor alanlarının modernizasyonu ve yenilenmesini içeren bir iş birliği protokolü imzalandı. Ege Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleşen törende, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk hazır bulundu.

Spor altyapısı uluslararası standartlara taşınıyor

Protokol töreninde konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra kültür, sanat ve spora yönelik çalışmalarına da aralıksız devam ettiğini belirtti. Budak, “Kalite ve sürekli iyileştirme anlayışıyla üniversitemizin spor altyapısını güçlendiriyoruz. Uluslararası standartlarda bir altyapı hedefiyle yeni iş birlikleri kuruyoruz. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzaladığımız bu protokol, spor alanlarımızın modernizasyonunu kapsıyor” dedi.

Kampüste spor kültürü gelişiyor

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin sporcu dostu, sürdürülebilir, dört mevsim yeşil bir kampüse sahip olduğunu söyledi. Budak, “Güçlü bir spor ekosistemimiz bulunuyor. Spor alanlarımızı tüm paydaşlarımıza açtık. Kampüsümüzde spor, artık bir kültür haline geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan bu iş birliği sayesinde, sportif alanlarımızın altyapısı daha da gelişecek” ifadelerini kullandı.

Spor Toto, altyapı modernizasyonuna destek verecek

Protokol kapsamında, Ege Üniversitesi’nde yer alan mevcut spor tesislerinin modernizasyonu ve fiziki iyileştirmesi Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından desteklenecek. Rektör Budak, sürecin hayata geçirilmesinde katkı sunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk’e teşekkür etti. Budak, yapılacak çalışmaların üniversite topluluğu için faydalı olacağına inandığını belirtti.