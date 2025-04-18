İzmir’de CHP’li Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen usulsüzlük operasyonunda, Belediye Başkan Yardımcısı A.B.’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma Gülşen konseri ihbarıyla başladı

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenmesi planlanan ancak Ankara’daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konserine ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma başlattı.

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Yaklaşık 5 ay süren çalışma sonucu toplanan deliller doğrultusunda operasyon için harekete geçildi.

Belediye yöneticileri ve şirket yetkilisi gözaltında

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. gözaltına alındı.

Kamu zararına yol açtıkları iddia ediliyor

Şüphelilerin, "iştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları" öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Kemalpaşa Belediyesi'ne Usulsüzlük Operasyonu1 Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Kaynak: İHA