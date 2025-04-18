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Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. gözaltına alındı.

Yaklaşık 5 ay süren çalışma sonucu toplanan deliller doğrultusunda operasyon için harekete geçildi.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenmesi planlanan ancak Ankara’daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konserine ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma başlattı.

İzmir’de CHP’li Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen usulsüzlük operasyonunda, Belediye Başkan Yardımcısı A.B.’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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