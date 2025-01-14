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Hafta içi her gün 12:00-14:00 saatleri arasında öğle yemeği servisi yapan lokanta, 80 TL'lik fiyatıyla doyurucu ve lezzetli menüsüyle dikkat çekiyor. Kemalpaşalılar, lokantayı yoğun ilgiyle ziyaret ederken, Başkan Mehmet Türkmen 'e samimi teşekkürlerini ileterek, yemeklerin kalitesini çok beğendiklerini belirttiler.

Kemalpaşa Belediyesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla geçtiğimiz günlerde açılışını gerçekleştirdiği Kemalpaşa Kent Lokantası ’nda, her gün yüzlerce kişiye sağlıklı ve lezzetli yemek hizmeti sunuyor.

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