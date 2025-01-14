İzmir'in Dikili ilçesinde yer alan ve "Türkiye'nin Maldivleri" olarak adlandırılan Garip Adası, icradan satışa çıkarıldı. 357 dönümlük alanı kaplayan bu ada, açık artırma ile satılacak ve yeni sahibi için 1 milyar 73 milyon lira değer biçildi.

Garip Adası, uzun bir süre büyük turizm yatırımlarıyla gündeme gelmişti. Özellikle "Lüks 3 otel ve Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeleyen ay ve yıldız şeklinde villalar" gibi iddialı projelerle tanıtılmıştı. Ancak, adanın mülkiyeti 2016 yılında FETÖ soruşturması kapsamında TMSF'ye geçmişti. O dönemde Fİ Yapı tarafından satın alınan ada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan soruşturmalarla kayyum atanarak TMSF'ye devredilmişti. Şimdi ise Garip Adası, yeni sahiplerini bulmak için icra yoluyla satılacak.

Açık artırma ne zaman?

Garip Adası'nın satış ilanı, yakın zamanda yayımlandı. Satış, 22 Ocak 2025 tarihinde açık artırma usulüyle yapılacak. Satış ilanında adanın, İzmir ili, Dikili ilçesi, Bademli Mahallesi'nde yer aldığı belirtiliyor. Adada, 357.731,84 metrekarelik bir alan zeytinlik tarla olarak tanımlandı. Ayrıca, adada üç adet tescilsiz yapı yer almakta ve bitki örtüsü olarak zeytin, çam ve makilik bulunuyor. İlan, adanın Termal Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde olduğunu ve imar planı olmadığı bilgisini de içeriyor.

Adaya ulaşım sadece tekneyle sağlanıyor

Garip Adası'na ulaşım, yaz aylarında sadece teknelerle sağlanabiliyor. Ada, yakın zamanda yapılması planlanan büyük turizm yatırımlarıyla dikkat çekmişti. Ancak, adada şu an için herhangi bir yerleşim bulunmuyor. Satışa çıkarılan adanın yeni sahiplerinin, büyük turizm projeleri için harekete geçmesi bekleniyor.

TMSF el koymuştu, şimdi satılıyor

Garip Adası, 2010 yılında Fİ Yapı tarafından 32 milyon dolar karşılığında satın alınmıştı. Ancak 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Fİ Yapı’ya kayyum atanmıştı. Bu gelişme sonrası, şirketin tüm malvarlıkları, başta Garip Adası olmak üzere, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmişti. Şimdi ise adanın mülkiyeti, açık artırma yöntemiyle yeni sahiplerine devredilecek.