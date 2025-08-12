Kemalpaşa OSB’de ilk kreş projesi hayata geçiriliyor

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ), bölgedeki çalışan ebeveynlerin çocuk bakımına yönelik ihtiyaçlarına çözüm sunmak amacıyla ilk kreş yatırımına başladı. Mülkiyeti KOSBİ’ye ait olan ve Ansızca Mahallesi OSB içerisinde yer alacak kreş, 0–6 yaş aralığındaki 160 çocuğa hizmet verecek şekilde planlandı.

Kreş inşaatı başladı, açılış 2026-2027 döneminde

KOSBİ 1. Etap içerisinde, 1.824 metrekarelik alanda inşaatına başlanan kreşin yapım maliyeti KOSBİ’nin öz kaynaklarıyla karşılanıyor. Yaklaşık 1 yıl içinde tamamlanması planlanan tesisin, 2026–2027 eğitim öğretim döneminde hizmete açılması hedefleniyor.

Bölge sanayicileri ve çalışanlarının uzun süredir ihtiyaç duyduğu okul öncesi eğitim ve çocuk bakımına yönelik altyapı eksikliğini gidermeyi amaçlayan bu yatırım, üretimin ötesinde sosyal yaşam kalitesine katkı sağlayacak bir vizyonun ürünü olarak öne çıkıyor.

Eldeş: "Kreş yatırımı vizyonumuzun parçası"

KOSBİ Bölge Müdürü Salman Eldeş, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sanayi bölgemizde uzun süredir hissedilen okul öncesi eğitim ihtiyacına cevap verecek bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli ve çağdaş bir ortamda eğitim almasını sağlamak, bizler için yalnızca sosyal bir sorumluluk değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir adımıdır.”

Yeni kreşin yalnızca çalışan ailelerin yükünü hafifletmeyeceğini vurgulayan Eldeş, aynı zamanda çocukların gelişimini destekleyecek modern altyapıya ve donanımlara sahip olacağını da belirtti. Kreşin, bölgedeki sosyal yaşam kalitesini artıracak önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.

Yatırımlar devam edecek

KOSBİ olarak sadece üretime değil, yaşamı da planlayan bir anlayışla hareket ettiklerini dile getiren Eldeş, kreş projesinin ardından yeni sosyal yatırımların da gündemde olduğunu söyledi. Kreşin, güçlü sosyal yapılarla sanayide sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Kemalpaşa OSB, ilk kreş yatırımı ile yalnızca ekonomik değil, sosyal alanda da örnek bir sanayi bölgesi olma yolunda ilerliyor.