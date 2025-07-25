Kemalpaşa Kent Hafızası yeniden canlanıyor

Başkan Türkmen: “Atatürk’ün mirasını birlikte yaşatalım”

Kemalpaşa Belediyesi, ilçenin tarihi belleğini canlandırmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’in kurtuluşundan hemen önce, 9 Eylül 1922 gecesi konakladığı yapı, Atatürk Anı Evi ve Kent Müzesi olarak yeniden düzenleniyor. Uzun süredir kullanılmayan bina, belediyenin başlattığı restorasyon çalışmalarıyla yeniden kent yaşamına kazandırılacak.

Ortak mirasa katkı için çağrı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, projeye halkın da katkı sunmasını sağlamak amacıyla tarihi belge, eşya ve hatıra bağışı çağrısında bulundu. Sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı video mesajda Başkan Türkmen, şunları söyledi:

“Kıymetli hemşehrilerim,

İsmini kurtarıcısından alan güzel ilçemiz Kemalpaşa, Kurtuluş Savaşı’nın son günlerinde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün konakladığı yer olarak onurlu bir geçmişe sahiptir.

İzmir’in kurtuluş müjdesini aldığı geceyi geçirdiği bu tarihi binanın kıymetini hep birlikte korumalıyız. Bu yapıyı Anı Evi ve Kent Müzesi olarak yaşatmak istiyoruz. Ancak yerel müzeler halkın desteğiyle var olur.

Evlerinizde bulunan eski belgeleri, ata yadigârlarını, tarihi eşyaları bağışlayarak bu ortak hafızaya katkı sunabilirsiniz. Kemalpaşa her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu değerli projeyi birlikte gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum.”

Atatürk’ün konakladığı bina kültürel yaşama kazandırılıyor

Anı Evi olarak düzenlenecek yapı, Kemalpaşa’nın tarihi kimliğini güçlendirmeyi ve gelecek nesillere kolektif bir miras bırakmayı hedefliyor. Restorasyon tamamlandığında hem Kemalpaşalılar hem de bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için tarihi bir buluşma noktası olacak.

Kemalpaşa Belediyesi, müze bünyesinde eğitim ve kültür etkinlikleri de düzenleyerek, tarihi geçmişi canlı tutan bir merkez oluşturmayı planlıyor. Proje, kent hafızasına sahip çıkma ve kültürel değerleri yaşatma adına önemli bir adım olarak görülüyor.