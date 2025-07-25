Rams Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Bulgar temsilcisi Cherno More’ye konuk oldu. İstanbul ekibi, Ömer Ali Şahiner’in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve tur için önemli bir avantaj elde etti.



Ömer Ali’den kritik gol

Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli geçti ve golsüz tamamlandı. İkinci yarıya daha atak başlayan Başakşehir, 52. dakikada kaptanı Ömer Ali Şahiner’in golüyle öne geçti. Brnic’in ortasında Da Costa’nın dokunduğu top, Ömer Ali'nin önünde kaldı. Tecrübeli futbolcu düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.

Kaleci Muhammed’den hayati kurtarış

Maçın son anlarında Cherno More beraberlik golüne çok yaklaştı. Atanasov’un şutunda kaleci Muhammed Şengezer topu çeldi, direğe çarpan meşin yuvarlak altıpas içinde kaldı. Başakşehir kalecisi ikinci hamlede topu kontrol ederek rakibine gol şansı tanımadı.

Rövanş İstanbul’da

İki ekip, 31 Temmuz Perşembe günü İstanbul’daki Fatih Terim Stadyumu’nda yeniden karşı karşıya gelecek. Başakşehir, deplasmandan elde ettiği 1-0’lık galibiyetin avantajıyla sahaya çıkacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

10' Brnic’in şutu az farkla dışarı gitti.

12' Onur Bulut’un şutunu savunma son anda kornere çeldi.

52' Ömer Ali Şahiner'in golüyle Başakşehir 1-0 öne geçti.

89' Cherno More net fırsatı değerlendiremedi.

90+6' Cherno More’de Donchev sarı kart gördü.

İlk 11'ler

Cherno More: Iliev, Donchev, Atanasov, Drobarov, Panov, Panayotov, Teles, Weslen, Chandarov, Zlatev, Sidney

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Ba, Operi, Crespo, Berat Özdemir, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Da Costa, Brnic