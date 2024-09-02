İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişinin bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak 2 şüpheli tutuklandı. Sekiz Eylül Mahallesi'nde 19 yaşındaki Furkan Can S.'nin bıçaklanarak öldürülmesi olayında, gözaltına alınan 18 yaşındaki S.K. ve 30 yaşındaki ağabeyi F.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Olayın detayları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, S.K.’nin bankta oturan üç kişinin yanına yaklaştığı ve bir süre tartıştıktan sonra kavganın başladığı görülüyor. Görüntülerde, Furkan Can S.’nin S.K. tarafından bıçaklanmasının ardından yere düştüğü anlar net bir şekilde kaydedildi.

Olayın arka planı

Sekiz Eylül Mahallesi'nde meydana gelen olayda, S.K. ve ağabeyi F.K., Furkan Can S. ile "omuz atma" meselesi yüzünden tartışmaya başlamıştı. Tartışma kısa süre içinde büyüyerek kavgaya dönüştü. Furkan Can S., bıçaklı saldırının ardından ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamamıştı.