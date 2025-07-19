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Fabrika yemeklerinden alınan numuneler, laboratuvarda incelenmek üzere yetkililere teslim edildi. Gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hastaneye başvuran işçilerden bir kısmı ayakta tedavi edilirken, durumu ağır olanların tedavisine hastanede devam edildi. Yetkililer, sağlık durumu ciddi olanların genel durumlarının stabil olduğunu bildirdi.

Rahatsızlanan işçilerden 68’i, Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne başvururken, bazı çalışanlar Turgutlu Devlet Hastanesi ve İzmir'deki diğer sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Kemalpaşa'daki Ege Seramik Fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçiler, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma belirtileri göstermeye başladı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Ege Seramik Fabrikasında çalışan 68 işçi, gece vardiyasında yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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