Kemalpaşa Belediyesi'nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısı 2. birleşimi, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Türkmen başkanlığında gerçekleştirilen Mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşiminde, 2024 Mali Yılı Kesin Hesabı görüşüldü. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, kesin hesap oy çokluğuyla kabul edildi.

Başkan Türkmen'den Anneler Günü mesajı

Başkan Mehmet Türkmen, 11 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Hayatımızın her anında yanımızda olan, karşılıksız sevgileriyle bizleri var eden annelerimizin ellerinden öpüyor, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Annelerimiz; sevginin, fedakârlığın ve yaşamın kendisidir. Hayatımıza yön veren, bizi biz yapan değerleri kazandıran annelerimizin hakkı ödenemez. Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Kapıdan kovsanız pencereden girerim”

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Ankara temaslarına ilişkin meclis toplantısında yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. İlçeye hizmet getirmek adına parti ayrımı gözetmeden tüm kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Türkmen, “Ben hangi partiye, hangi müdürlüğe bakmam. Orası Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanlığıysa, müdürlüğüyse, hepimizin yeridir. Biz millet adına gidiyor, milletin hakkını talep ediyoruz” dedi.

Ankara ziyaretlerinin son derece verimli geçtiğini aktaran Türkmen, bazı belediye yetkililerinin de kendisine eşlik ettiğini ifade ederek, “Her gittiğimiz yerde ilçemiz için taleplerimizi ilettik. Sayın Bakan’a da açıkça söyledim; isterseniz kapıdan kovun, pencereden yine girerim. Çünkü biz şahsi bir şey istemiyoruz. İlçemizin geleceği için ne gerekiyorsa yaparız” diye konuştu.

Başkan Türkmen, Ankara ziyaretinde ilçede kurulan zeytinyağı fabrikasının ürünlerini de beraberinde götürdüklerini belirterek, “Zeytinyağımızı da yanımıza aldık. Bizim kendi fabrikamızdan. Bu da Kemalpaşa’nın emeği, alın teri” ifadelerini kullandı.

CHP Meclis Grubu'ndan kınama açıklaması

Kemalpaşa Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, Genel Başkan Özgür Özel’in de katıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninde yaşanan saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak olayı sert bir dille kınadı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de katıldığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninde yaşanan fiziksel saldırı; yalnızca bir kişiye değil, acıya, yasın kutsallığına ve halkların bir arada yaşama iradesine yönelmiş açık bir provokasyondur.

Ortak yas alanlarında şiddetin bulaştırılması, değerlerimize ve toplum vicdanına doğrudan bir saldırıdır. Cenazeler, siyaset üstü insanlık değerlerinin paylaşıldığı en mahrem anlardan biridir. Bu kutsal ortamlara nefret taşıyan zihniyeti reddediyor ve şiddetle kınıyoruz.

Ne yazık ki bu saldırı, Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik sistematik baskıların bir devamıdır. Daha önce de önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir şehit cenazesinde saldırıya uğramış, toplumun gözü önünde linç girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. Ancak saldırılar bununla da sınırlı kalmamıştır.

Bugün iktidar, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü hazmedememekte; özellikle belediyelerimiz üzerinden muhalefeti susturma girişimlerine hız vermektedir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in defalarca dile getirdiği gibi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, seçilmiş belediye başkanlarımıza karşı yargı eliyle sürdürülen baskı politikaları demokrasiye doğrudan tehdittir.

Halen altı CHP’li belediye başkanı, hukuksuz gerekçelerle cezaevindedir. Bu uygulamalar, halk iradesine karşı açık bir darbe girişimidir. Ancak halkımız, her seferinde bu baskılara en güçlü cevabı vermiştir. Saldırılara zemin hazırlayanlara, göz yumanlara ve teşvik edenlere en büyük tokatı halkımız; 31 Mart 2024 akşamı sandıkta, Saraçhane mitinglerinde, Maltepe’de, Samsun’da, Yozgat’ta, Konya’da vurmuştur.

Bugün Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin birinci partisidir ve iktidar yoluna kararlılıkla yürümektedir. Bizler, Kemalpaşa Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bu sorumluluğun farkındayız.

Cumhuriyet Halk Partisi; eşitlikten, adaletten, hukukun üstünlüğünden ve barış içinde bir arada yaşama idealinden asla vazgeçmeyecek, halktan aldığı güçle yoluna devam edecektir.

Bu vesileyle merhum Sırrı Süreyya Önder’in ailesine başsağlığı diliyor, cenaze töreninde yaşanan bu çirkin saldırıyı en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı, bu karanlık senaryolar karşısında sağduyulu olmaya; demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz.”