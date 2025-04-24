HT Spor, 26-27 Nisan’da 7 alt lig karşılaşmasını şifresiz yayınlayacak. Bursaspor-Karşıyaka maçı HT Spor TV’de, diğer maçlar Youtube üzerinden izlenebilecek.
HT Spor, alt lig maçlarını şifresiz yayınlamaya devam ediyor
Nesine 2’nci Lig ve Nesine 3’üncü Lig’in resmi yayıncısı olan HT Spor, 26-27 Nisan tarihlerinde ekranlara getireceği alt lig karşılaşmalarını duyurdu.
HT Spor TV ve Habertürk Spor Youtube kanalı üzerinden toplamda 7 müsabaka, futbolseverlerle şifresiz olarak buluşacak. Yayın programında TFF 2. ve 3. Lig’de şampiyonluk ve play-off mücadelesi veren takımların önemli karşılaşmalarına yer verildi.
26 Nisan Cumartesi lider Bursaspor ekranda
Cumartesi günü oynanacak 5 maç arasında, ligin zirvesinde yer alan Bursaspor’un Karşıyaka ile oynayacağı kritik karşılaşma öne çıkıyor. İzmir’de oynanacak mücadele, saat 15.00’te HT Spor TV’den şifresiz olarak yayınlanacak.
Aynı saatte Youtube üzerinden 4 karşılaşma daha futbolseverlerle buluşacak.
Cumartesi Maç Programı
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15.00 Karşıyaka – Bursaspor | HT Spor TV
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15.00 Düzcespor – Kütahyaspor | HT Spor Youtube
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15.00 Tire 2021 – Uşakspor | HT Spor Youtube
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15.00 Küçükçekmece Sinop – Viranşehir Bld. | HT Spor Youtube
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15.00 Kahramanmaraş İstiklal – Tepecikspor | HT Spor Youtube
27 Nisan Pazar günü YouTube üzerinden 2 maç
Pazar günü ise HT Spor Youtube kanalında 2 önemli karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak. Nesine 2’nci Lig ekiplerinden Kırklarelispor, kendi sahasında Batman Petrolspor’u konuk edecek. Aynı saatte Somaspor ile Ankara Demirspor arasında zorlu bir mücadele yaşanacak.
Pazar Maç Programı
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15.00 Kırklarelispor – Batman Petrol | HT Spor Youtube
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15.00 Somaspor – Ankara Demir | HT Spor Youtube
Yayınlar nereden izlenebilir?
HT Spor TV, Türksat uydusu üzerinden erişilebilirken; Youtube yayınları ise Habertürk Spor’un resmi Youtube kanalında ücretsiz olarak izlenebilir. Yayınların şifresiz olması, alt lig futboluna olan ilgiyi artırmayı amaçlıyor.