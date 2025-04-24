HT Spor, 26-27 Nisan’da 7 alt lig karşılaşmasını şifresiz yayınlayacak. Bursaspor-Karşıyaka maçı HT Spor TV’de, diğer maçlar Youtube üzerinden izlenebilecek.

HT Spor, alt lig maçlarını şifresiz yayınlamaya devam ediyor

Nesine 2’nci Lig ve Nesine 3’üncü Lig’in resmi yayıncısı olan HT Spor, 26-27 Nisan tarihlerinde ekranlara getireceği alt lig karşılaşmalarını duyurdu.

HT Spor TV ve Habertürk Spor Youtube kanalı üzerinden toplamda 7 müsabaka, futbolseverlerle şifresiz olarak buluşacak. Yayın programında TFF 2. ve 3. Lig’de şampiyonluk ve play-off mücadelesi veren takımların önemli karşılaşmalarına yer verildi.

26 Nisan Cumartesi lider Bursaspor ekranda

Cumartesi günü oynanacak 5 maç arasında, ligin zirvesinde yer alan Bursaspor’un Karşıyaka ile oynayacağı kritik karşılaşma öne çıkıyor. İzmir’de oynanacak mücadele, saat 15.00’te HT Spor TV’den şifresiz olarak yayınlanacak.

Aynı saatte Youtube üzerinden 4 karşılaşma daha futbolseverlerle buluşacak.

Cumartesi Maç Programı

15.00 Karşıyaka – Bursaspor | HT Spor TV

15.00 Düzcespor – Kütahyaspor | HT Spor Youtube

15.00 Tire 2021 – Uşakspor | HT Spor Youtube Monaco - Barcelona basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

15.00 Küçükçekmece Sinop – Viranşehir Bld. | HT Spor Youtube

15.00 Kahramanmaraş İstiklal – Tepecikspor | HT Spor Youtube

27 Nisan Pazar günü YouTube üzerinden 2 maç

Pazar günü ise HT Spor Youtube kanalında 2 önemli karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak. Nesine 2’nci Lig ekiplerinden Kırklarelispor, kendi sahasında Batman Petrolspor’u konuk edecek. Aynı saatte Somaspor ile Ankara Demirspor arasında zorlu bir mücadele yaşanacak.

Pazar Maç Programı

15.00 Kırklarelispor – Batman Petrol | HT Spor Youtube

15.00 Somaspor – Ankara Demir | HT Spor Youtube

Yayınlar nereden izlenebilir?

HT Spor TV, Türksat uydusu üzerinden erişilebilirken; Youtube yayınları ise Habertürk Spor’un resmi Youtube kanalında ücretsiz olarak izlenebilir. Yayınların şifresiz olması, alt lig futboluna olan ilgiyi artırmayı amaçlıyor.