İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan bir tırdan ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.



Tırdan sıçrayan alevler ormana yayıldı

Yangın, dün Kemalpaşa-Torbalı yolu üzerinde Kemalpaşa istikametine seyreden bir tırda meydana geldi. Henüz plakası belirlenemeyen aracın fren disklerinden çıkan kıvılcımlar kısa sürede motor bölümünü sardı. Durumu fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek bölgeden uzaklaştı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Yangının fark edilmesi üzerine çevredekiler tarafından itfaiyeye haber verildi.

Ekipler havadan ve karadan müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankeri, ayrıca jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına hem havadan hem karadan müdahale eden ekipler, tırda başlayan ve ormanlık alana yayılan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yol ulaşıma kapatıldı, soğutma sürüyor

Yangın nedeniyle Kemalpaşa-Torbalı yolu jandarma ekiplerince çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları başlatıldı. Yol ise kontrollü şekilde tekrar ulaşıma açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedenine dair detaylı incelemenin sürdüğü bildirildi.