Manisa Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve fiziksel aktiviteyi artırmak amacıyla “Adımla Manisa” mobil uygulamasını hayata geçiriyor. Kullanıcılar günlük adımlarını takip ederek hem sağlıklı bir alışkanlık kazanacak hem de çeşitli ödüller kazanabilecek.

Günlük adımlar artık daha eğlenceli

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında tanıtılacak uygulama, vatandaşların yürüyüş alışkanlıklarını eğlenceli ve ödüllendirici hale getiriyor. Kullanıcı dostu ara yüzüyle uygulama, ilk kez indirenler için telefon numarası ve doğrulama kodu ile hızlı giriş imkanı sunuyor.

Adımlar ve ödüller takip edilecek

“Adımla Manisa” uygulaması; atılan adımlar, yürüyüş mesafesi, yakılan kalori, kalp atış hızı ve çıkılan kat gibi verileri takip edebiliyor. Gün içerisinde en çok adım atan ilk 3 kullanıcı sıralaması görüntülenebiliyor, harita üzerinden yürüyüş güzergâhları seçilip anlık takip yapılabiliyor.

Puanlar kahve ve kitaplara dönüşecek

Uygulama ile kazanılan puanlar, kahve, kitap, spor etkinliklerine bilet ve kurs katılımları gibi ödüllere çevrilebilecek. Günlük olarak kahve ödülleri de verilecek. En fazla adım atan ve etkinliklere katılan ilk 3 kullanıcı ise elektrikli bisikletle ödüllendirilecek.

Lansman Atatürk Kent Parkı’nda gerçekleşecek

“Adımla Manisa” projesinin tanıtımı, “Sağlıklı Bir Gelecek İçin İlk Adımı Birlikte Atalım!” sloganıyla 16 Eylül Salı günü saat 18.00’de Atatürk Kent Parkı’nda yapılacak. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleşecek lansman, hem dijital kolaylık hem de sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekleyecek.