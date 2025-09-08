Kemalpaşa Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen kutlamalar, ilçede büyük bir coşkuya sahne oldu.

Kutlamalar, 7 Eylül sabahı saat 08.30’da Pakmaya İlköğretim Okulu önünde toplanan Kemalpaşalıların kortej yürüyüşüyle başladı. Osmanlı Parkı’na kadar devam eden yürüyüşte Atatürk portresi taşıyan Kuva-yi Milliye üniformalı gençler öncülük etti. Kortejde bando takımı, atlı gösteri grubu, sporcular, halk oyunları ekibi ve geleneksel kıyafetleriyle Kemalpaşa Yörükler Derneği temsilcileri ile Kemalpaşa Avcılar ve Atıcılar Derneği üyeleri yer aldı. Vatandaşlar balkonlardan alkışlarla korteje destek verirken, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de yürüyüşe katıldı.

Kortejin ardından Osmanlı Parkı’nda, “Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar” programı düzenlendi. Halk TV’den canlı yayınlanan etkinlikte, ünlü sanatçı Suavi sahne alırken, Ulucak Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, Nif Dağı Kazı Başkan Yardımcısı Göknur Bektaş ve araştırmacı yazar Rahim Sağ tarihsel ve arkeolojik bilgilerle programa katkı sundu. Nazarköy ve Kemalpaşa Belediyesi’nin zeytinyağı üretimlerinin tanıtıldığı stantlar, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Tarihi Laskarisler Sarayı önünde gerçekleştirilen buluşmada Başkan Türkmen ve Serhan Asker, çocuklara okul çantası armağan etti; programın sonunda konuklara çiçek ve hediyeler takdim edildi.

Günün resmi bölümünde ise Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından anıta çelenkler sunuldu. Törene Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, okul idarecileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kemalpaşalılar, 103 yıl önce kazanılan bağımsızlık mücadelesini yad ederken, kurtuluşun simgesi olan coşku ve gururu bir kez daha yaşadı. Belediye yetkilileri, etkinliklerin her yıl daha kapsamlı ve katılımcı bir şekilde düzenlenmeye devam edeceğini belirtti.