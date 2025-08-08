

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türkiye gündeminden düşmeyen sahte diploma skandalı ve kişisel veri sızıntıları hakkında açıklamalarda bulundu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yaptığı kısa açıklamayı eleştiren Karasu, “İki satırlık bir açıklama ile sorumluluktan kaçamazsınız” diyerek Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

Karasu: “Sorumluluk zinciri ortaya çıkarılmalı”

Skandalın merkezinde yer alan e-Devlet sistemine sızma ve e-imza kopyalama gibi yöntemlerle düzenlenen sahte belgelerin halen dijital ortamlarda dolaştığını vurgulayan Karasu, “Bu tür bir skandalda sadece bürokratlar değil, ilgili bakanların da istifa etmesi gerekirdi. Ancak Ulaştırma Bakanı sessiz, yardımcısı ise ‘eğitim almanın nesi kötü’ diyerek meseleyi hafife alıyor” dedi.

“Veri güvenliğinden sorumlu kurumlar sessiz kalmamalı”

CHP’li Karasu, Türkiye'de geçmiş yıllarda da benzer veri skandallarının yaşandığını hatırlattı. 2016 yılında 50 milyon kişinin kişisel verilerinin sızdırıldığını, 2022’de e-Nabız verilerinin bir şirket aracılığıyla Katar’a satıldığı iddialarının gündeme geldiğini ifade etti. Karasu, bugün halen kişisel bilgilerin sosyal medya ve bazı internet sitelerinde dolaştığını, bu verilerle sahte belgeler üretildiğini söyledi.

“BTK’nın ‘bizimle ilgili değil’ diyerek yaptığı iki satırlık açıklama, bu ülkenin milyonlarca vatandaşının mahrem bilgilerinin çalınmasına dair sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Bu sızıntıların hangi kurumların ihmalleri sonucu yaşandığı açıklanmalıdır” dedi.

Karasu’dan Meclis’e araştırma önergesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sahte diploma ve belge üretiminin ardında yatan dijital güvenlik zaaflarının araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne araştırma önergesi verdi.

Karasu, önergesinde şu maddelerin araştırılmasını talep etti:

Dijital sistemlerdeki yapısal açıklar

Kişisel verilerin yasa dışı yollarla satılması

Yabancı istihbarat servislerinin bu verilere erişimi

İlgili kamu kurumlarının ihmal ve sorumlulukları

Siyasi sorumluluk zincirinin tespiti

“Verilerimiz güvence altında değil”

Karasu açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Vatandaşlar kişisel verilerini devlete emanet ediyor. Ancak bu emanetin korunması için alınması gereken önlemler alınmıyor. Devletin görevi bu verileri korumaktır. AKP iktidarı bu görevini yerine getirmemiştir. Bu nedenle Meclis, vatandaşların güvenliği ve mahremiyeti için derhal devreye girmelidir.”