İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği, yönetim kurulunun oybirliğiyle aldığı karar doğrultusunda olağanüstü genel kurul yapma kararı aldı. Başkan Semih Girgin, hakkında yürütülen soruşturmaya rağmen istifasının söz konusu olmadığını belirtti.
Dernek Başkanı Semih Girgin, yönetim kurulu toplantısında katılan üyelerin oybirliğiyle olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıkladı. Girgin, kurul toplantısında şu bilgiyi verdi:
"Olağanüstü genel kurulumuzun 1. toplantısı 12 Kasım 2025 tarihinde, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 2. toplantısı 20 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. 2019’dan bu yana benimle beraber yürüyen yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Çarşımız adına hayırlı olsun."
Başkan Girgin’in hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hapis cezası alması, bazı yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesine neden olmuştu. Konuyla ilgili Girgin şunları söyledi:
"Bugün yönetim kurulunda alınan kararla olağanüstü genel kurula Dernek Başkanı sıfatımla seçime gidiyoruz. İstifamın istenmesi söz konusu değildir. Üç yönetim kurulu üyesinin istifası kabul edilmiştir."