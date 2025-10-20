Sondakika: Osmaniye'de deprem oldu

2.764 işçi için Sağlık Bakanlığı kura günü açıklandı

Emekli promosyonlarında 40 bin TL dönemi mi başlıyor?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin en çok aranan kısa açıklandı

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya dizisinden ayrılacak mı?

600 bin euro değerindeki Picasso tablosu kayıp

"Bugün yönetim kurulunda alınan kararla olağanüstü genel kurula Dernek Başkanı sıfatımla seçime gidiyoruz. İstifamın istenmesi söz konusu değildir. Üç yönetim kurulu üyesinin istifası kabul edilmiştir."

Başkan Girgin’in hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hapis cezası alması, bazı yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesine neden olmuştu. Konuyla ilgili Girgin şunları söyledi:

"Olağanüstü genel kurulumuzun 1. toplantısı 12 Kasım 2025 tarihinde, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 2. toplantısı 20 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. 2019’dan bu yana benimle beraber yürüyen yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Çarşımız adına hayırlı olsun."

Dernek Başkanı Semih Girgin, yönetim kurulu toplantısında katılan üyelerin oybirliğiyle olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıkladı. Girgin, kurul toplantısında şu bilgiyi verdi:

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği, yönetim kurulunun oybirliğiyle aldığı karar doğrultusunda olağanüstü genel kurul yapma kararı aldı. Başkan Semih Girgin, hakkında yürütülen soruşturmaya rağmen istifasının söz konusu olmadığını belirtti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.