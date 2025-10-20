Bodrum Belediyesi ve Milas Belediyesi iş birliği ile yeni bir kültür rotası oluşturuluyor. "Rotamızda; Arkeolojiyi Keşfet, Kültürü Yaşa, Hikayeni Paylaş" sloganıyla yapılacak kültür yürüyüşleri, katılımcılara tarihi ve kültürel mirası tanıtmayı hedefliyor.

Yeni dönemde Bodrum Belediyesi, Milas Belediyesi ve Milas Müzesi iş birliğinde başlayacak çalışmayla Karia uygarlığının köklü geçmişine ışık tutan önemli bir proje hayata geçiyor. "Maussollos'un Mylasa'dan Halikarnassos'a Göç Rotası" projesiyle antik Karia'nın iki başkenti olan Mylasa ve Halikarnassos arasında kültür rotası oluşturuluyor.

Karia Satrapı Maussollos'un MÖ. 4. yüzyılda başkentini Mylasa'dan Halikarnassos'a taşıması yalnızca bir yer değişikliği değil; dönemin politik, ekonomik ve kültürel vizyonunu yansıtan tarihi bir dönüm noktası oldu. Bu kapsamda Bodrum ve Milas Belediyelerinin iki kardeş şehir bağıyla yürüttüğü bu proje, geçmişin izlerini günümüze taşıyarak Karia coğrafyasının tarihsel önemini ortaya koymayı hedefliyor.

Hazırlanan rotada; Milas ve Bodrum'un antik kentleri yer alacak. Arkeolojik, doğal ve kültürel duraklardan oluşan rotalar arkeolog, rehber, kazı başkanları ve ekip üyelerinin tarihsel geçmişi anlatımıyla yapılacak.

Etkinliğe, Bodrum ve Milas Belediyesinin iletişim numaralarından ulaşarak ve form doldurarak katılım sağlanabilecek. Kontenjanın sınırlı olduğu ilk gezi 25 Ekim 2025 Cumartesi günü, Milas Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi Labranda kutsal alanı ile başlayacak.

Etkinliğe Bodrum'dan katılmak isteyenler, Bodrum Belediyesinin 444 00 48 numaralı hattını arayarak 4515 dahili numaradan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile iletişime geçebilir. Katılımcılar için araç, saat 10.00'da Bodrum Eski Otogardan hareket edecek.

Milas'tan katılmak isteyenler, Hisarbaşı – Hocabedrettin Mahallesi Belediye Caddesi, Çöllüoğlu Han Kat:1 Kent Arşivinde katılım formu doldurulabilir. Araç, saat 11.00'de Milas Belediyesi Ek Hizmet Binası önünden hareket edecek.