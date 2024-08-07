Merkür retrosu, astrolojide gezegenin geriye doğru hareket ettiği varsayılan bir dönemdir. Ancak, gerçekte gezegen gerilemez; sadece yavaşlar ve bu durum "gerilemek" olarak adlandırılır. Merkür retrosu, yıl boyunca 3-4 kez gerçekleşir ve bu dönemde iletişim, teknoloji ve seyahat gibi gündelik hayatımızda bazı aksaklıklar yaşanabilir.

Astrolojide Merkür'ün rolü

Merkür, iletişim, akıl, hafıza, bilgi, teknoloji, dedikodu ve ticaretle ilgili konulardan sorumludur. Ayrıca İkizler ve Başak burcunun yönetici gezegenidir. Bu nedenle, Merkür retrosu iletişimde yanlış anlaşılmalara ve teknik aksaklıklara yol açabilir.

Merkür Retro’sunun etkileri nelerdir?

Merkür retrosunda yaşanabilecek durumlar:

Kararsızlık ve Yanlış Anlaşılmalar: Karar verme süreçlerinde zorlanabilir, iletişimde sorunlar yaşayabilirsiniz.

Teknolojik Sorunlar: Bilgisayarlar, telefonlar ve diğer teknolojik aletlerde aksaklıklar meydana gelebilir.

Eski İlişkiler: Geçmişteki ilişkiler tekrar gündeme gelebilir. Eski sorunları çözmek veya iyileştirmek için uygun bir zaman olabilir.

Gecikmeler ve Durağanlık: Planlarınızda gecikmeler ve aksaklıklar yaşanabilir.

Merkür Retro’sunda neler yapılmalı?

Yeni Sözleşmelere Dikkat: Yeni sözleşme veya anlaşmalar yapmadan önce iki kez düşünün.

İletişime Dikkat: E-posta ve mesajlarınızı dikkatlice kontrol edin, yanlış anlamaların önüne geçin.

Teknolojik Alımlar: Yeni teknolojik cihazlar almayı veya büyük yatırımlar yapmayı erteleyin.

Sosyal Medya Güvenliği: Sosyal medya hesaplarınızın güvenliğine önem verin.

Geçmiş İlişkiler: Eski ilişkilerle ilgili konuları ele almak için bu dönemi kullanabilirsiniz.

Kaza Riskleri: Sürüş sırasında dikkatli olun ve kazalardan kaçının.

2024'te Merkür Retro’su tarihleri

13 Aralık 2023 – 1 Ocak 2024: Oğlak Burcunda Merkür Retrosu

1 – 25 Nisan 2024: Koç Burcunda Merkür Retrosu

5 – 29 Ağustos 2024: Başak Burcunda Merkür Retrosu

25 Kasım – 15 Aralık 2024: Yay Burcunda Merkür Retrosu

Burçlar üzerindeki etkiler

Başak ve Balık: 5-15 Ağustos tarihleri arasında Başak burcundaki retrosu etkili olacak. Bu dönemde, sağlığınıza dikkat etmeli ve teknik aksaklıklara karşı tedbirli olmalısınız.

Aslan ve Kova: 15-29 Ağustos tarihleri arasında Aslan burcundaki retrosu, zihinsel aydınlanma ve eski yaraları iyileştirme konusunda fırsatlar sunabilir. Ancak kibir ve şımarıklığa dikkat edin.

Merkür retrosu dönemlerinde sabırlı olmak ve mevcut projelere odaklanmak önemlidir. Bu dönemde eski işlerinizi tamamlayabilir ve yeni başlangıçları erteleyebilirsiniz. Özellikle iletişim ve teknolojide dikkatli olmanız, olumsuz etkileri azaltabilir.