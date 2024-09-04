Teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'i getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor bir takviyeye daha imza attı. Portekiz ekibi Braga’da forma giyen 21 yaşındaki Serdar Saatçı'yı ile resmi sözleşme imzaladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, bordo mavililer Portekiz ekibine 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Serdar Saatçı'nın bordo mavililerden ayrılması halinde Braga'ya %10 sonraki satıştan pay ödeyecek. Milli futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalanacak.