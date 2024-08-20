Yaz aylarının gözde konser isimlerinden Kenan Doğulu, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirdiği muhteşem performansla yine dikkatleri üzerine çekti. Kerki Solfej organizasyonuyla düzenlenen konser, Doğulu’nun “Bumaya” şarkısıyla başladığı ve hit parçalarıyla geceyi renklendirdiği bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti.

Kenan Doğulu’nun eşsiz performansı

Kenan Doğulu, 17 Ağustos 2024 tarihinde Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluştu. Konserine, büyük beğeni toplayan “Bumaya” şarkısıyla başlayan Doğulu, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser süresince, “Ara Beni Lütfen” ve “Baş Harfi Ben” gibi kariyerinin en popüler şarkılarını seslendirdi. Enerjisi ve sahne hakimiyetiyle izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

Biletler kısa sürede tükendi

Kenan Doğulu’nun konseri, bilet satışları başladığı andan itibaren büyük ilgi gördü ve kısa sürede tükenerek bilet bulmanın zorlaştığı bir etkinlik haline geldi. Konser alanı, Doğulu’nun performansının yanı sıra sahne kıyafetiyle de dikkat çekti. Ünlü şarkıcının tarzı, geceye damgasını vurdu ve büyük beğeni topladı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde, sahnede kendisine eşlik eden orkestraya teşekkür eden Kenan Doğulu, “Aşk Oyunu” ve “Bal Gibi” şarkılarıyla konserini sona erdirdi. Dinleyiciler, Doğulu’nun performansıyla gece boyunca enerjilerini yüksek tutarak keyifli anlar yaşadılar.

Yaz turnesine devam

Kenan Doğulu’nun yaz turnesi, Çeşme konserinin ardından devam edecek. Sanatçı, 31 Ağustos 2024’te İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, 1 Eylül 2024’te ise Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alacak. Yaz boyunca birçok konser verecek olan Doğulu, enerjisi ve performansıyla müzikseverlerle buluşmayı sürdürecek.