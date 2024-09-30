Ege TV’de yayınlanan Balkan Esintisi programında, geçmiş dönem Karşıyaka Milli Eğitim Müdürü Muammer Gezginci ve ŞEFİYAD Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kahraman, Balkan kültürünün önemini ve toplumda yürüttükleri projeleri paylaştılar. Programda, Kahraman’ın 30 yıllık bir hayalini gerçekleştirme sürecine dair açıklamaları ve Gezginci’nin kendi göç hikayesinin ilham verici yönleri öne çıktı.

30 yıllık bir hayalim gerçekleşecek

30 yıllık bir hayalinin çok yakında gerçek olacağını ilk kez Ege TV ekranlarında açıklayan Başkan Kenan Kahraman, “Dernekçilik hayatım 2004’te başladı. Dedebaşı, Goncalar, Nergiz, Demirköprü Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nde başladık. 2009 yılında da ŞEFİYAD’ı kurdum. Amacımız yerel ve genel yönetimlere projeler sunmak. Bizim her alanda çalışmalarımız var ama çocuklar da derneğimizin merkezinde duruyor. İlk çalışmamız 5 yıl sürdü. Çocuklarla atık pil topladık. 250 çocuğumuza kumbara verdik, amatör spor kulüplerimize futbol topu bağışladık. Bir de geçen yıl başladığımız 7-12 yaş aralığındaki çocuklarımıza tiyatro, diksiyon dersleri verdik. Bununla ilgili çalışmalarımız daha da olacaktır. Balkanlar bizim kaybedilmiş topraklarımızın hatıralardır. Oralarla bağı koparmamak gerekiyor. Bunu Ege TV’de ilk kez açıklıyorum. 30 yıllık bir hayalim olan Karşıyaka Güzellik Yarışması’nı yapacağız. Yakında açıklayacağız” diye konuştu.

Simit satan çocuktan yüksek makamlara…

1956 yılında Balkanlar’dan Türkiye’ye göç ettiklerini söyleyen Muammer Gezginci, “Burada imkanlarımız kısıtlı olduğu için demirci çırağı olarak işe başladım. Ama 1 hafta sonunda benim demirci olamayacağımı ve biraz da akıllı olduğumu görmüş ustabaşı. Söyleyin babasına bunu okutsun demiş. Eve geldim dedim ki beni istemiyorlar. Öğlene kadar simit satsam öğleden sonra okula gitsem olur mu dedim. Dene dediler. Kiril alfabesi biliyordum ve Latin alfabesini bilmiyordum. Okuldaki çocuklar hep benimle dalga geçerlerdi. Eve gidip ağlardım. Allah’ım ne olur ben büyüdüğüm zaman bu ilçen en büyük makamında olayım, bunlardan intikam alayım diye dua ederdim. 22 yaşında öğretmen oldum. 32 yaşında Şemikler Lisesi müdürü oldum. 92’de milli eğitim müdürü oldum. O arada kaymakam vekilliği yaptım. Karşıyaka’nın sokaklarında simit satan bir çocuk olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde bir göçmen çocuğu bu makamlara kendi gücüyle gelebiliyor. Bu açıdan Atatürk’e çok duacı olmamız lazım” dedi.

Türkiye’de bir ilk olacak

Projeleri hakkında da bilgiler veren Başkan Kahraman, “23 Aralık 2024’te Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu’nda Nefes Nefes Türkiye adı altında bir etkinlik düzenleyeceğiz. Bu Türkiye’de bir ilk olacak. Bununla ilgili Karşıyaka Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Her yörenin halk müziği o yörenin kıyafetleriyle ve halk oyunlarıyla süslenecek. Bütün Karşıyakalıları davet ediyorum. Bunu Tunay Kültür Sanat Derneği korosuyla yürütüyoruz. Ben ayrıca Avrupa Birliği komisyonundayım. Seçildikten 15 gün sonra Bosna Hersek’teki kardeş belediyemizi ziyarete gittik. Geçen gün de kendisini ağırladık. 15 gün önce de eski Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Enver Hüseyin’i ağırladık. İleriki dönemlerde bu temaslar sonuçlanırsa çok memnun oluruz” ifadelerine yer verdi.

Kimlere vatandaşlık verilecek?

Kimlere vatandaşlık verileceğini de açıklayan Gezginci, “Önce orada doğanlara, sanayide ve ticarette çok ön planda olanlara, fabrikası olanlara vatandaşlık verilecek. Ancak kimse farklı beklentiler içinde olmasın. Başvurularımızı yapıp bekleyeceğiz. E-devletten hangi belgeler isteniyor onlara baksınlar ve kesinlikle aracılara tenezzül etmesinler” diye konuştu.

Karşıyaka’nın yüzde 62’si Balkan göçmeni

Karşıyaka’nın yüzde 62’sinin Balkanlı olduğunu vurgulayan Kahraman, “Karşıyaka Belediyesi’nin 12 tane kardeş belediyesi var. Bunun 6 tanesi Balkanlar, 3 tanesi Bosna Hersek, 2 tanesi Makedonya, 1 tane de Kosova. Bu anlamda sayın geçmiş dönem başkanlarımız da es geçmemiş. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.