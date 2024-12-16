Juventus forması giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından düzenlenen ‘Golden Boy Web’ ödül gecesinde ödülüne kavuştu. Torino’da gerçekleşen tören, genç yeteneklerin yanı sıra dünya futbolunun yıldız isimlerini ağırladı.

Kenan Yıldız, taraftarların favorisi oldu

Tuttosport tarafından 2003 yılından bu yana verilen ‘Golden Boy’ ödülünü, Barcelona’nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal alırken, Kenan Yıldız taraftar oylarıyla ‘Golden Boy Web’ ödülüne layık görüldü. Yıldız oyuncu, bu prestijli ödülü alarak Türk futbolunun uluslararası arenada gurur kaynağı oldu.

Kenan Yıldız, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç Juventus oyuncusu unvanını 19 yıl, 136 günlükken elde etmişti. Bu ödülle birlikte genç yıldız, adını bir kez daha Avrupa futbol tarihine yazdırdı.

“Türk taraftarların etkileşimi büyük”

Juventus Kulübü Pazarlama Direktörü Mike Armstrong, törende yaptığı açıklamada Kenan Yıldız’ın hem sahadaki başarısı hem de sosyal medya üzerindeki etkisiyle kulüp için çok değerli bir oyuncu olduğunu ifade etti. Armstrong, “Türk futbolseverlerin sosyal medya etkileşimi çok kuvvetli. Kenan Yıldız sayesinde Türkiye’den büyük bir ilgi görüyoruz” dedi.

Türk futbolunun yükselen değeri

Kenan Yıldız, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Juventus ve Türk futbolunu uluslararası arenada temsil etmekten gurur duyduğunu belirtti. Genç futbolcu, performansını daha da geliştirmek için çalışmalara devam edeceğini söyledi.