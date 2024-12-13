Suudi Arabistan ekiplerinden Damac’ta forma giyen Kevin N'Koudou için Süper Lig’den sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi. Kamerunlu kanat oyuncusu, dört yıl Beşiktaş forması giydikten sonra geçtiğimiz sezon Suudi ekibine transfer olmuştu.

Suudi Arabistan’da etkileyici performans

Damac ile başarılı bir performans sergileyen N'Koudou, çıktığı 47 maçta 23 gol ve 7 asistlik bir katkı sağladı. 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması, transfer ihtimallerini güçlendirdi.

Trabzonspor devrede

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Trabzonspor, N'Koudou’yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Teknik direktör Şenol Güneş’in Kamerunlu oyuncu için “transfer edin” yönünde rapor verdiği ve yönetimin bu doğrultuda adım attığı belirtildi.

Şenol Güneş ve N'Koudou yeniden buluşabilir

Beşiktaş’ta N'Koudou ile birlikte çalışan Şenol Güneş, oyuncunun yeteneklerine güvendiği için Trabzonspor yönetimine transfer önerisinde bulundu. Trabzonspor, sezon sonunda serbest kalacak olan oyuncuyu kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmek istiyor.