Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Sakarya Mahallesi’nde ikamet eden 30 yaşındaki T.D., uyuşturucu madde satışı yaptığı yönündeki istihbari bilgiler doğrultusunda Jandarma ekiplerinin hedefi haline geldi. Yapılan operasyon sonucunda T.D.’nin evinde ve aracında gerçekleştirilen aramalarda 1680 adet sentetik ecza hapı, bir adet ruhsatsız tabanca ve 21 bin 800 TL nakit para ele geçirildi.

Adli süreç başladı

Gözaltına alınan T.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme, şahsı tutuklayarak cezaevine gönderdi.