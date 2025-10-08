Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde başkan Osman Sungur, kulüpte yaşanan mali ve sportif sıkıntıların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Gençlerbirliği’nde başkan istifası

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde başkan Osman Sungur, görevinden istifa etti. Kırmızı-siyahlı kulüpte uzun süredir devam eden mali ve sportif sıkıntılar, istifa kararında etkili oldu.

Osman Sungur’un, yönetim kuruluna sunduğu istifa dilekçesiyle birlikte başkanlık dönemi resmen sona erdi.

Mali sıkıntılar ve sportif gerileme etkili oldu

Gençlerbirliği, son dönemde hem ekonomik hem de sportif anlamda zorlu bir süreçten geçiyordu.

Kulüpte yaşanan borç yükü, futbolcu maaşlarının ödemesinde yaşanan gecikmeler ve saha sonuçlarındaki istikrarsızlık, camia içinde eleştirilere yol açtı.

Osman Sungur’un bu gelişmelerin ardından görevi bırakma kararı aldığı belirtildi.

Yeni yönetim süreci başlıyor

Gençlerbirliği yönetim kurulunun, önümüzdeki günlerde olağanüstü kongre tarihini açıklaması bekleniyor.

Kırmızı-siyahlı kulüpte, yeni başkan adaylarının kim olacağı ve sürecin nasıl işleyeceği merak konusu oldu.

Kulüpten resmi açıklama bekleniyor

Osman Sungur’un istifasının ardından Gençlerbirliği yönetiminden kısa süre içinde resmî bir açıklama yapılması bekleniyor.

Kulüp kaynaklarına göre yönetim, yeni başkan seçilene kadar görevine vekaleten devam edecek bir isim üzerinde değerlendirme yapıyor.