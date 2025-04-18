İzmir’in Ödemiş ilçesinde yaşanan dolandırıcılık olayında, yaşlı bir kadını telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, toplamda 750 bin TL değerindeki nakit para ve ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Yaşlı kadının dolandırıldığını fark etmesinin ardından başlatılan soruşturmada, 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olayın detayları

Ödemiş ilçesinde 79 yaşındaki bir kadının, telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler tarafından dolandırıldığı öğrenildi. Şüpheli şahıslar, mağdur kadına hakkında soruşturma bulunduğunu ve bu nedenle para talep ettiklerini söyledi. Korkuya kapılan yaşlı kadın, kendisine gelen dolandırıcılara toplam 750 bin TL değerinde nakit para ve ziynet eşyalarını teslim etti. Ancak olayın ardından dolandırıldığını fark eden kadın, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Operasyon ve gözaltılar

Emniyet güçleri, olayı aydınlatmak için Asayiş Şube Müdürlüğü ve Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle eş zamanlı olarak operasyon başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu, dolandırıcılık olayına karışan M.R.T., M.T., T.Y., H.Y. ve H.G. isimli şüpheliler tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama ve serbest bırakılma

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden M.R.T., M.T. ve T.Y. tutuklanırken, H.Y. ve H.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.