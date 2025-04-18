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Amedspor vs Çorum FK maçı saat kaçta hangi kanalda?

Amedspor vs Çorum FK maçı saat kaçta hangi kanalda?

S Sport: Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile izlenebilir.

S Sport Plus: Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Las Palmas ile Atletico Madrid, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Gran Canaria Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus , Tuttur TV ve S Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Las Palmas ile Atletico Madrid, 19 Nisan'da karşılaşıyor. Maçın saati, yayın kanalı ve izleme detayları haberimizde!

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