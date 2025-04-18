Las Palmas ile Atletico Madrid, 19 Nisan'da karşılaşıyor. Maçın saati, yayın kanalı ve izleme detayları haberimizde!
Las Palmas vs Atletico Madrid maçı hangi kanalda saat kaçta? (19 Nisan 2025 Cumartesi)
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Las Palmas ile Atletico Madrid, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Gran Canaria Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, Tuttur TV ve S Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Las Palmas-Atletico Madrid maçı yayın bilgileri
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S Sport Plus: Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.
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Tuttur TV: İddaa platformu üzerinden şifreli yayın sunmaktadır.
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S Sport: Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile izlenebilir.
Las Palmas-Atletico Madrid mçı detayları
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Tarih: 19 Nisan 2025 Cumartesi
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Saat: 22:00
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Stad: Gran Canaria Stadyumu, Las Palmas