Ankara’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı yurttaşları 17 milyon 500 bin TL dolandıran çeteye geniş çaplı operasyon düzenlendi. Çeşitli illerde eş zamanlı yapılan baskınlarda 24 şüpheli gözaltına alındı, 18’i tutuklandı.

Haber Gövdesi

Telefonla kandırdılar

Şüpheliler, aradıkları mağdurlara “Adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgileriniz FETÖ tarafından kullanılıyor” diyerek güven kazandı. Evdeki para ve ziynet eşyalarının operasyon sonrası iade edileceğini söyleyen dolandırıcılar, toplamda 17,5 milyon TL’yi almayı başardı.

Kameralara yakalandılar

70 yaşındaki bir kadın, sahte polislerin yönlendirmesiyle dolar ve ziynet eşyalarını beyaz bir poşet içinde şüphelilere teslim etti. “Parola barış” diyerek poşeti alan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Operasyon çok sayıda ilde yapıldı

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Denizli, Nevşehir, Mersin, Gaziantep ve Adana’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Banka üzerinden bloke

Şüphelilerin hesabına aktarılan 2 milyon 850 bin TL, polis ve bankanın ortak çalışmasıyla bloke edilerek mağdura iade edildi.

18 kişi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 18’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.