Tiyenli Mahallesi’nde su sorunu yeni sondajla çözüldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Tiyenli Mahallesinde içme suyu sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için yeni bir sondaj kuyusu açtı. Mevcut kuyunun veriminin düşmesi üzerine başlatılan çalışmalarda, saniyede 8 litre verimle su sağlayan yeni bir kuyu devreye alındı.

Sondajla birlikte mahallede su kesintisi sona erdi

MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla, bölgedeki su yetersizliğine karşı kalıcı bir çözüm üretildi. 270 metre derinliğe kadar inilen yeni sondaj kuyusundan elde edilen suyla birlikte mahallede yaşanan kesintiler sona erdi. Sondaj çalışmaları yerinde incelenirken, teknik ekiplerin yanı sıra Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan ve diğer yetkililer de bölgede hazır bulundu.

Mahalle muhtarı çalışmadan memnun kaldı

Tiyenli Mahalle Muhtarı Aytekin Karabağ, yaz aylarında ve tarım işçileri nedeniyle artan nüfus sebebiyle suyun yetersiz kaldığını belirtti. Yeni kuyunun açılmasıyla birlikte mahallede su sıkıntısının sona erdiğini ifade eden Karabağ, projeye katkı sunan merhum Ferdi Başkan’a ve Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür etti.

MASKİ, su verimliliğini artırmak için çalışıyor

MASKİ İçme Suyu Daire Başkanı Necip Kurtarıcı, Tiyenli Mahallesi’nin, mevcut kuyunun kurumasıyla birlikte su sorunu yaşadığını vurguladı. Yapılan çalışmalar sonucunda saniyede 8 litre debiye sahip suya ulaşıldığını belirten Kurtarıcı, “270 metre derinlikte açılan kuyu sayesinde bölgenin içme suyu ihtiyacı karşılandı. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

“Her zaman halkımız için birlikte çalışacağız”

Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan da, Tiyenli’nin su sorununun uzun süredir sürdüğünü ve şimdi çözüldüğünü kaydetti. Açıklamasında, “Tiyenli Mahallesi kırsal mahalleler içinde su sorunu en fazla yaşayan yerdi. Bugün güzel ve verimli bir suya kavuştu. Bu süreçte bizlerle birlikte olan tüm MASKİ personeline ve yöneticilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.