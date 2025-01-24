ABD Başkanı Donald Trump, ABD tarihinin en karanlık olaylarından üçüne ışık tutacak önemli bir adım attı. John F. Kennedy, Robert F. Kennedy ve Martin Luther King Jr. suikastlarıyla ilgili belgelerin gizliliğini kaldıracak bir kararnameyi imzaladı.

Belgeler ne zaman açıklanacak?

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, kararname kapsamında John F. Kennedy suikastına ilişkin belgelerin gizliliğinin 15 gün, diğer iki suikasta dair belgelerin ise 45 gün içinde kaldırılacağı ifade edildi. Trump, bu adımı seçim kampanyasında verdiği sözlere dayanarak attığını belirtti.

Trump’tan geniş kapsamlı kararnameler

Aynı törende Trump, yapay zeka stratejileriyle ilgili iki kararname, Bilim ve Teknoloji Danışma Kurulu’nun oluşturulması ve kripto paralar için bir görev biriminin kurulmasını da içeren önemli belgeleri imzaladı. Bunun yanı sıra kürtaj karşıtı bazı protestocuların affedilmesine yönelik kararname de bu kapsamda yer aldı.

Tarihi suikastların gölgesinde

John F. Kennedy’nin 1963’te Dallas’ta vurularak öldürülmesi, kardeşi Robert F. Kennedy’nin 1968’de Los Angeles’ta bir suikast sonucu hayatını kaybetmesi ve aynı yıl Martin Luther King Jr.’ın vurulması, ABD tarihinde derin izler bırakmıştı. Bu üç olayın ardındaki sır perdesi, yıllardır tartışmalara ve komplo teorilerine yol açıyordu.