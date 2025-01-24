Bosna Hersek'in Konjic ve Jablanica şehirleri arasında gerçekleşen kazada, bir otomobilin kamyonun altına girmesi sonucu aynı aileden 4 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Yaralanan bir çocuk, başkent Saraybosna’da tedavi altına alındı.

Otomobil kamyonun altında kaldı

Hersek-Neretva Kantonu İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, trajik olay Perşembe günü öğleden sonra M-17 Karayolu üzerinde meydana geldi. İçinde 5 yolcunun bulunduğu otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönden gelen bir kamyonun altına girdi.

Yerel kaynaklar, kazada hayatını kaybedenlerin her ikisi de 1980 doğumlu olan Türk vatandaşı bir çift olduğunu bildirdi. Çiftin iki çocuğu kaldırıldıkları Konjic hastanesinde yaşamını yitirirken, yaralı olan üçüncü çocuk ambulansla Saraybosna’ya sevk edildi. Yaralı çocuğun durumunun takip edildiği belirtildi.

Olay yeri incelemesi devam ediyor

Kazanın ardından polis ve nöbetçi savcı, olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Olayın kesin nedenine dair henüz bir açıklama yapılmazken, teknik inceleme ve tanık ifadelerinin değerlendirilmekte olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle M-17 Karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki araçları kaldırması ve yol temizliği yapmasının ardından ulaşım yeniden sağlandı.