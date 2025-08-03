26 yaşındaki güzel oyuncu Devrim Özkan, aşk hayatı ve kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir dönem Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan, yollarını ayırma kararı almıştı.

Lucas Torreira, güzel oyuncuyu Instagram'dan takip etmeye başlamıştı. Hatta Lucas Torreira, yıldız ismin fotoğrafını dahi beğenmişti. Verdiği tepkilere yanıt alamayan ünlü futbolcu takip etmeyi bırakmıştı.

TEKRAR BARIŞTILAR

Ünlü oyuncu Devrim Özkan sosyal medya hesabından Galatasaray - Lazio dostluk maçından görüntü paylaşarak Lucas Torreira'nın hareketini yaptı, başarılı futbolcu ise bu hikayeye 'Hayatımın aşkı' yanıtını verdi.

YENİDEN TAKİBE ALDI

Bu gelişmenin ardından Devrim Özkan ve Lucas Torreira, sosyal medya hesaplarından birbirlerini yeniden takibe aldı.