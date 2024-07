İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, “Çanakkale’mizde muhalefeti, iktidarı polemik üreteceğine, hizmete odaklansa Türkiye Yüzyılı’na damgamızı vururuz” dedi. Bu açıklama, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Kepez Ak Parti Belde Belediye Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Yüksel Gökdeniz ve belediye meclis üyeleriyle gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yapıldı.

GAMER ziyareti

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kepez heyetine bakanlık faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi’ni (GAMER) gezdirdi. Başkan Arslan, ziyareti sırasında Turan'a emekli bir öğretmenin yaptığı kendi portresinin bulunduğu tabloyu hediye etti.

Partiler üstü birliktelik

Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, parti ayrımı yapmadan kendilerini dinleyen ve her zaman kapısını açan Turan’a teşekkür etti. Ayrıca, Kepez’in sorunlarıyla alakalı detaylı bilgi verdi. Turan ise, “Kamu menfaati olan her alanda herkese destek olmaya gayret ediyoruz. Ak Partili ve CHP’li meclis üyelerinin beraber bu ziyaretini kıymetli buluyorum. Keşke her siyasi parti temsilcileri de kendi şehirlerinin ve ilçelerinin sorunları için beraber bu adımları atabilse, birçok sorun en baştan hallolur” dedi.

Çanakkale'ye hizmet vurgusu

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale’nin bir evladı olarak memleketine hizmet etmeye gayret ettiğini belirterek, "Çanakkale’mizde muhalefeti, iktidarı polemik üreteceğine, hizmete odaklansa Türkiye Yüzyılı’na damgamızı vururuz" ifadelerini kullandı. Bu birliktelik örneğinin diğer şehirlerde de yaygınlaşması gerektiğine dikkat çekti.