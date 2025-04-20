Kadıköy'de iki kişi tarafından katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini programına konuk edeceğini duyuran Candaş Tolga Işık, tehdit edildiğini açıkladı. Işık, "Vız gelir tırıs gider. 18'den küçük çocukları kriminalize edip sonra da suç makinasına çeviren bu çete, Minguzzi davasıyla ilgilenen kim varsa el çektirmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kadıköy'deki bit pazarında tanımadığı 18 yaşından küçük iki kişi tarafından katledilen Ahmet Mattia Minguzzi cinayetindeki tehditlerin sonu gelmiyor.

Önce duruşmadan önce Minguzzi ailesi tehdit edilmiş ardından duruşma günü çocuğun mezarı tahrip edilmişti. Şüpheliler yakalanırken katilleri kınayan bir lise öğrencisi çok sayıda kişi tarafından darbedilmişti.

Sosyal medyadan açıkladı

Cinayet gibi tehditler de infiale neden olmaya başladı. Gazeteci Candaş Tolga Işık, "Az Önce Konuştum" isimli programa Minguzzi ailesini davet edeceklerini açıklamıştı.

Program duyurusunun üzerinden çok geçmeden sosyal medyadan yeni bir paylaşım yapan Işık, tehdit edildiğini açıkladı.

Işık, şu ifadelere yer verdi:

"Programı yapmamam için beni tehdit ediyorlar. Vız gelir tırıs gider. 18'den küçük çocukları kriminalize edip sonra da suç makinasına çeviren bu çete, Minguzzi davasıyla ilgilenen kim varsa el çektirmeye çalışıyor. Anne, baba ve teyzeye koruma verildi. Düpedüz organize suç örgütü olan bu dosyaya asayiş şube niye bakıyor? Bir şehirden tüm Türkiye'ye suç işletiyorlar, tehditler savuruyorlar daha organize bir suç olabilir mi?"