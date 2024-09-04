Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında Portekiz devi Benfica ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transferin gelirinin büyük kısmı Galatasaray'a gitse de, Türkiye'de 'yetiştirme bedeli' olarak bilinen FIFA'nın "dayanışma mekanizması" kapsamında Kerem'in daha önce formasını giydiği 6 kulüp de bu transferden pay alacak.

Yetiştirme bedeli olarak 6 kulüp daha para kazanacak

FIFA talimatlarına göre, oyuncunun 12-23 yaş arasında oynadığı kulüplere, transfer bedelinin %5'i dayanışma ödemesi olarak dağıtılır. Bu kapsamda Kerem'in yetiştiği ve oynadığı kulüpler arasında Galatasaray, 24 Erzincanspor, Karacabey Belediye Spor, Başakşehir, Bodrum FK, Hisareynspor Gençlik ve Gölcükspor yer alıyor. Transfermarkt'a göre bu kulüplerin alacağı dayanışma bedelleri şöyle:

Galatasaray: 120 bin Euro

24 Erzincanspor: 60 bin Euro

Karacabey Belediye Spor: 60 bin Euro

Başakşehir: 180 bin Euro

Bodrum FK: 60 bin Euro

Hisareynspor Gençlik: 30 bin Euro

Gölcükspor: 90 bin Euro

Bu dağılım, Kerem'in gelişimine katkı sağlayan tüm kulüplerin bu transferden pay almasını sağlıyor.