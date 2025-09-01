Yeni sistemde kira bedeli, bölgedeki rayiç değerlere göre belirlenecek ve elde edilen gelir herhangi bir kesinti yapılmadan doğrudan arazi sahibinin hesabına aktarılacak. Sahiplerine ulaşılamayan durumlarda ise bedel kamu bankasında özel hesapta tutulacak ve miras gibi paylı mülkiyet durumlarında hak sahiplerine payları oranında dağıtılacak.

Arazi sahiplerinin uygulamaya itiraz etme hakkı bulunuyor. Düzenlemeye göre, 45 gün içinde itiraz etmeyenlerin arazileri otomatik olarak kiraya verilebilecek. Kiralama için başvurular il tarım müdürlükleri veya elektronik sistem üzerinden alınacak. Başvurularda öncelik yereldeki üretici birlikleri ve meslek kuruluşlarına tanınacak.

Bakanlık, bu adımın ülke genelinde tarımsal üretimi artırmayı, boş arazileri ekonomiye kazandırmayı ve gıda güvenliğini sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Ancak düzenleme, mülkiyet hakkına müdahale niteliği taşıdığı gerekçesiyle tartışmaları da beraberinde getirdi.