Portekiz ekibi Benfica’da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi. Gazeteci Şansal Büyüka’nın oğlu Hazar Büyüka’nın, “Galatasaray’ın başarısında Kerem’in ayrılmasının payı var” sözlerine tepki gösteren Aktürkoğlu, açıklamalarında sert ifadeler kullandı.

Hazar Büyüka’nın Eleştirisi

Hazar Büyüka, X platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Galatasaray’ın hem Avrupa hem de ligde bu kadar puan tutturmasında Kerem’in ayrılmasının da payı var. Kerem’in istikrarına, hücuma katkısına lafım yok, kaç maça direkt etki etti. Ama oyununun ciddi bagajı var.”

Bu sözler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve Kerem Aktürkoğlu’ndan sert bir yanıt geldi.

“Rövanşist tavır içindesiniz”

Aktürkoğlu, Hazar Büyüka’nın paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı: “Galatasaray’ın en başarılı olduğu anda dahi, eski bir sporcunun eleştirilmesi ne tür bir eleştiri kültürünün ürünü acaba? Ben darbe aldıkça güçlenmeye alışkınım, ancak bu duygularım olmadığı anlamına gelmez. Olumlu bir durumu anlatırken bile pesimist ve rövanşist bir tavır içinde olmanızın suçlusu maalesef ben değilim.”

“Ne istediğinizi anlamıyorum”

Kerem, eleştirinin yapıcı olmadığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Huzurla futbol hayatıma devam etmek istiyorum. Ancak bu yorumlar, beni ve başkalarını hedef alarak anlamsız bir yere çekiyor. Maç günü bile hakkımda yapılan yorumların motivasyonumu etkilediğini söylemek zorundayım.”

“Başarıya gölge düşürmeyin”

Aktürkoğlu, takım arkadaşlarına da destek mesajı vererek sözlerini noktaladı: “Bugünün öznesi ben oldum, yarın başarılı kardeşlerim olacak. Ancak, bu tür eleştiriler başarıya gölge düşürmekten başka bir şey yapmıyor.”