"Kaptanlık bandı olmasa da..."

Kerem Aktürkoğlu, açıklamasında, kolunda kaptanlık bandı olmasa da Galatasaray için her zaman inisiyatif alacağını ve kulübüne olan sorumluluklarını yerine getireceğini belirtti. Aktürkoğlu, “Bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da, yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim. Galatasaray’a ve Galatasaray taraftarına karşı sorumluluklarımı biliyorum” dedi.

"UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sonuç tatmin edici değildi"

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında alınan sonuçla ilgili üzüntüsünü dile getiren Aktürkoğlu, İsviçre'deki taraftarlarına teşekkür etti. “İsviçre’de de bizi yalnız bırakmayarak desteklerini hissettiren taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Onlara bir galibiyet yaşatamadığımız için üzgünüz” ifadelerini kullandı.

"Young Boys maçına odaklanmalıyız"

Salı günü oynanacak Young Boys rövanş maçı için tüm konsantrasyonlarını bu maça vereceklerini vurgulayan Aktürkoğlu, “Salı gününe kadar tek konsantrasyonumuz, Young Boys ile oynayacağımız rövanş maçı” dedi. Ayrıca, kulübünün değerlerine olan bağlılığını ve Galatasaray futbolcusuna yakışır şekilde alınan karara saygı göstereceğini ifade etti.

"Taraftar desteğiyle başarıya ulaşacağız"

Aktürkoğlu, Galatasaray taraftarından maç öncesi ve maç sırasında destek beklediğini belirtti. “İstanbul’da büyük desteğinizle oluşacak harika atmosferde bir kişi fazla oynayacağımızı biliyoruz. Biz de Galatasaray’ı ait olduğu yere taşımak için her şeyi vereceğiz. Ve umarım hep birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.