Antrenman detayları

Sakaryaspor, Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yoğun bir çalışma temposu sergiledi. İdman, ısınma hareketleri ile başladı ve istasyon çalışmaları ile devam etti. Takım, koordinasyon çalışmalarına ağırlık vererek 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Taktik ve şut çalışmaları

Antrenmanın son kısmında ise takım, taktik ve şut çalışmaları ile performansını artırmaya yönelik egzersizler gerçekleştirdi. Bu çalışmalar, Amedspor karşısında en iyi performansı sergilemek için stratejik hazırlıkların bir parçası olarak planlandı.

Sakaryaspor'un bu yoğun antrenman programı, ligdeki başarısını sürdürme hedefi doğrultusunda dikkat çekici bir hazırlık süreci olarak öne çıkıyor.