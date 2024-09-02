Galatasaray'da transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Prensip anlaşmasına vardığı Victor Osimhen için İtalya'ya uçan teknik heyet bir yandan da gelen teklifleri değerlendiriyor. Sarı kırmızılılarda çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Benfica, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 11 milyon euro teklif etti. Kerem Aktürkoğlu'nun kısa süre içerisinde Portekiz'e giderek Benfica'ya imza atması bekleniyor. Portekiz'de transfer dönemi bu gece sona erecek. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun da Avrupa'da forma giymek istediği öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla 179 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 46 gol ve 42 asistlik skor katkısı verdi