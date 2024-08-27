Yaz tatilini nasıl geçirdiğinden ve yeni projelerinden bahseden Keremcem, hayranlarına heyecan verici haberler verdi.

Tatil ve Çalışma Bir Arada

Keremcem, yaz tatilini Bodrum'da ailesiyle geçirdiğini belirtti. Bodrum'un huzurlu atmosferinde kısa bir süre dinlendiğini ifade eden sanatçı, bu süreçte hem tatil yapıp hem de çalışmalarına devam etti. "Yaz güzel geçiyor benim için. Ailemi gördüm, Bodrum’a gittim. Biraz tatil yaptık," diyen Keremcem, dinlendirici bir tatilin ardından Mısır'a gittiğini söyledi.

Mısır’da Klip Çekimi

Mısır’da hem tatil hem de iş için bulunduğunu belirten Keremcem, burada yeni bir klip çekimi gerçekleştirdiğini açıkladı. "Yazın sıcağında kan ter içinde bir klip çektik," diyen sanatçı, çekimlerin oldukça zorlu geçtiğini ancak sonuçtan memnun olduğunu belirtti. Hayranlarını heyecanlandıran bu açıklamalar, yakında yeni bir klip izleme fırsatı sunacağının işaretini verdi.

Yeni Projeler Yolda

Keremcem, yakın gelecekteki projelerinden de ipuçları verdi. "Yakında çalışmalarımız da geliyor, güzel enerjiler," diyerek gülümseyen sanatçı, sevenlerine yeni projelerinin yakında gün yüzüne çıkacağı müjdesini verdi.