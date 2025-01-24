İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 7 Ocak'ta gözaltına alınan ve 8 Ocak'ta tutuklanan Kerimcan Durmaz hakkında iddianame hazırlandı. Durmaz’ın yasa dışı bahis reklamlarında yer aldığı ve gençleri kolay yoldan para kazanmaya teşvik ettiği iddia ediliyor.

Bahis suçunun tanımı ve mağdurlar

İddianamede, yasa dışı bahis suçunun genel ahlaka, topluma ve çocukların kumardan korunmasına zarar verdiği vurgulandı. Ayrıca, bu suçun Devletin yetkilendirdiği bahis kuruluşlarının mali çıkarlarını zedelediği, ancak manevi anlamda asıl mağdurun toplum olduğu ifade edildi.

Reklam filmi ve deliller

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün raporuna göre:

Kerimcan Durmaz’ın yasa dışı bahis sitelerinin reklam filminde oynadığı,

Malta’da verdiği bir konser sırasında arkasındaki ekranda yasa dışı bahis sitesi isminin yer aldığı,

Bu sırada "Hani casinolar falan" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Cumhuriyet savcısı, Durmaz’ın zincirleme şekilde “Yasa dışı bahse teşvik” suçunu işlediğine kanaat getirerek 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.