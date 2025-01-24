İngiltere Premier Lig 23. hafta mücadelesinde Liverpool, 25 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 19:30’da Anfield'da Ipswich Town ile karşılaşacak. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
Liverpool'un hedefi 3 puan
Liverpool, son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak ligde 50 puanla zirvede yer alıyor. Kendi evinde Ipswich Town karşısında 3 puanı kazanmayı hedefliyor.
Ipswich Town zorlu maçta 3 puan peşinde
Ipswich Town, son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 16 puanla 18. sırada bulunan takım, deplasmanda sürpriz yapmayı hedefliyor.
Liverpool - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 25 Ocak 2025
- Saat: 19:30
- Stadyum: Anfield
- Kanal: beIN Sports 3
- Hakem: M. Salisbury
- Yan Hakemler: M. Wilkes, D. Eaton
Kaynak: HABER MERKEZİ