Liverpool - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Ipswich Town, son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 16 puanla 18. sırada bulunan takım, deplasmanda sürpriz yapmayı hedefliyor.

Liverpool, son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak ligde 50 puanla zirvede yer alıyor. Kendi evinde Ipswich Town karşısında 3 puanı kazanmayı hedefliyor.

İngiltere Premier Lig 23. hafta mücadelesinde Liverpool , 25 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 19:30’da Anfield'da Ipswich Town ile karşılaşacak. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

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