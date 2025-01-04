Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Şam Uluslararası Havalimanı, uzun bir aradan sonra uluslararası uçuşlara yeniden kapılarını açıyor. Suriye Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Eşhad El Salibi, havalimanının 7 Ocak Salı günü itibarıyla dış hat uçuşlarına başlayacağını duyurdu.

Yenileme çalışmaları devam ediyor

Salibi, Halep ve Şam havalimanlarında devam eden yenileme çalışmalarının uluslararası uçuşlar için gerekli altyapıyı sağladığını belirtti. Ayrıca, Arap ve uluslararası havayollarının dünyanın dört bir yanından uçuş gerçekleştirebileceği bir kapasiteye ulaşıldığını ifade etti.

Katar Havayolları uçuşlarını yeniliyor

Yaklaşık 13 yıl sonra Katar Havayolları, 7 Ocak’tan itibaren Şam’a haftada 3 sefer düzenleyeceğini duyurdu. Katar yönetimi, Şam Havalimanı’nın uluslararası uçuşlara açılması sürecinde destek sağlayarak Suriye ile ilişkilerini yeniden güçlendirmeye yönelik adımlar attı.

Katar, Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Türkiye’den sonra Şam’daki büyükelçiliğini yeniden açan ikinci ülke oldu.

İlk uçuş Halep’e gerçekleştirilmişti

18 Aralık 2024’te Şam Uluslararası Havalimanı’ndan iç hat uçuşları yeniden başlatılmış ve ilk deneme uçuşu Halep’e yapılmıştı. Suriye Havayollarına ait uçak, Şam-Halep hattında sefer düzenleyerek sistemlerin aktif hale getirildiğini göstermişti.